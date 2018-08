Le concept de la garde-robe saisonnière est de plus en plus désuet. Quand le mercure dégringole, il faut trouver des façons intelligentes (et jolies!) d'adapter son look aux caprices de la météo. Voici 5 pièces clés pour passer de la canicule aux premiers jours d'automne avec élégance.

Le col roulé En jersey fin ou en tricot poids plume, le col roulé sert de base aux superpositions. Telle une deuxième peau, il permet de créer une variété de tenues multicouches sans jamais alourdir la silhouette. On a ainsi le feu vert pour porter des robes légères ou sans manches par temps frais. On l'enfile volontiers sous une robe chemisier, une tunique jupon imprimée ou un corsage à manches courtes.

Agrandir Stylisme - Naomie Tremblay, Mannequin - Erika Del Vecchio Photo : Naomie Tremblay

Les chaussettes de luxe Porter des bas avec des sandales à talons hauts n'est plus considéré comme une faute de goût. Au contraire, c'est une idée actuelle pour faire durer la saison des chaussures ouvertes. Bien maîtrisé, ce look peut d'ailleurs être très raffiné. Le secret? Miser sur des chaussettes extrafines qui ont un petit quelque chose : texturées, à motifs, en soie ou avec des fils de lurex. Une valeur sûre : jouer le ton sur ton (bas et chaussures dans la même palette).

Agrandir Perfecto en cuir - Lamarque, Top - Betina Lou, Pantalons - Noémiah, Sneakers - Maguire, Sac en cuir - The Stowe, Bague - Arc JewelryStylisme - Naomie Tremblay, Mannequin - Erika Del Vecchio Photo : Naomie Tremblay

La veste de cuir Si on ne devait investir que dans une seule pièce, le perfecto souple arriverait en tête de liste. Une veste de cuir de qualité, ce n'est pas donné, mais son retour sur investissement sera maximisé par sa grande polyvalence. Le perfecto est idéal pour donner de l'impact à des basiques comme le jean ou la petite robe noire, et fera des merveilles pour décoincer une maxi-robe romantique.

Agrandir Cardigan long - Odeyalo, Chandail manches longues - Eliza Faulkner, Jupe - Noémiah, Sac en cuir - The StoweStylisme - Naomie Tremblay, Mannequin - Erika Del Vecchio Photo : Naomie Tremblay

Le cardigan long On se rappelle que le contraste de matières est toujours intéressant pour créer un look qui a du caractère. Dans cette optique, on opte pour le long cardigan en maille, tricoté avec une fibre luxueuse comme la laine mérinos ou le cachemire. Il fera faire du chemin à certains de nos vêtements délicats et estivaux tels que la camisole bordée de dentelle ou la robe vaporeuse. Une bonne idée? Ceinturer cette veste longuette pour créer l'illusion d'une robe douillette.

Agrandir Robe - Esser Studio, Blouson - Courrèges, Foulard en cachemire - Noémiah, Sac en cuir verni - The StoweStylisme - Naomie Tremblay, Mannequin - Erika Del Vecchio Photo : Naomie Tremblay