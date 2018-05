1. Illustrer vos idées et vos goûts

En utilisant Pinterest, Houzz ou tout autre outil de votre choix, montez un dossier de ce qui vous plaît et de ce qui vous déplaît. Si un designer vient vous prêter main-forte, vous gagnerez ainsi du temps et économiserez de l'argent étant donné que vous saurez déjà ce que vous voulez. De même, avant de choisir un designer, regardez son site Web et les projets qu'il a réalisés. Non seulement serez-vous en mesure d'évaluer si vous aimez, mais vous pourrez aussi juger du niveau de créativité de ce nouveau conseiller.

2. Apprivoiser votre espace

Évaluez réalistement l'espace dont vous disposez, principalement pour accueillir le mobilier de vos rêves et les grosses structures comme les abris-soleil et les pergolas. Faites des croquis et imaginez des scènes de votre vie quotidienne. Par exemple, pensez au nombre de pas qui sépareront votre frigo du barbecue. Prenez aussi en considération le type de sol (qui déterminera votre plan de floraison) et la trajectoire du soleil. Vous voudrez peut-être installer l'espace-repas là où les rayons disparaissent en dernier. Et surtout, vérifiez les lois qui régissent votre municipalité. Informez-les de vos projets et demandez un permis lorsque nécessaire afin d'éviter les mauvaises surprises.

3. Prévoir la machinerie lourde

Terrasse, piscine, mini-piscine pour les espaces urbains, sauna, remise... tout cela demandera une structure de sols adéquate. Peu importe où vous habitez, assurez-vous d'avoir des accès pour la machinerie qui livrera la terre ou le gravier. Devrez-vous retirer une partie de la clôture? Est-ce que le passage des camions endommagera une portion de votre cour? Les coûts peuvent considérablement augmenter quand l'accès est plus difficile. Pour vous aider, informez-vous auprès de trois entrepreneurs différents. Chacun vous posera certainement des questions que vous n'aviez pas prévues.

4. Ne pas oublier l'éclairage

Un éclairage approprié améliore non seulement l'apparence des lieux, mais augmente également la fonctionnalité des espaces. Certains plans d'éclairage nécessitent l'achat d'un convertisseur et l'enfouissement de fils, d'où l'importance de prévoir cette étape dès le début du projet. Peut-être aurez-vous besoin d'installer quelques sorties électriques supplémentaires? Pour des travaux faits en toute sécurité, il vaut mieux s'adresser à un électricien.

5. Penser aux plates-bandes et à l'irrigation

Vous voudrez bien quelques fleurs. Où, à quelle hauteur, combien? Auriez-vous besoin d'un mur végétal pour plus d'intimité? D'un jardin vertical pour pallier au manque d'espace? Ou de plates-bandes qui sauront meubler un vaste lieu? Qui dit plates-bandes dit végétaux. La tendance est à l'irrigation automatique, dans un souci de liberté et d'économie d'eau... ce à quoi il faut voir avant d'ériger ses structures.

6. Imaginer votre terrasse

La terrasse deviendra le point central de votre cour, et heureusement, il existe aujourd'hui une multitude d'options pour le revêtement de plancher. Bois, pierre, composite, matériaux synthétiques : chaque revêtement a un coût, une durée de vie et un look particulier. En vous inspirant d'abord par la création d'un dossier, vous cernerez mieux ce qui vous plaît. Ensuite, pour vous aider à choisir, demandez à quelques fournisseurs de vous partager au moins un avantage et un inconvénient pour chaque type de matériau. Vous aurez ainsi tout en main pour prendre une décision éclairée.

