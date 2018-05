Six mois après l'obtention d'un bac en intervention plein air et un peu avant ses 25 ans, Camille Marchand-Senécal s'est envolée vers l'Australie munie d'un Working Holiday Visa .

« Rapidement, avec mon copain, on a acheté un 4X4, on a ouvert un compte en banque local, on a imprimé des CV, et on a cherché un emploi où on allait faire de l'argent grâce auquel on pourrait voir du pays. »

C'est sur le site Work Away que Camille a trouvé son premier emploi australien... avant même de mettre les pieds au pays! « C'était dans une auberge de jeunesse où nous étions nourris et logés, sans être rémunérés. L'idée était d'avoir un toit sur la tête dès le départ. »

Ce visa de travail allait lui procurer la clé pour voir du pays. « J'ai tellement aimé l'Australie que j'ai parcouru l'est, le nord, l'ouest, le centre et la Tasmanie! En tout, j'y suis restée 14 mois, et j'ai travaillé 50 % du temps. » Comme le pays exige des visiteurs qu'ils possèdent une somme de 5 000 $ en banque avant de leur fournir un visa, Camille a dû emprunter de l'argent à son frère avant son départ. « Raison de plus pour devoir travailler une fois sur place », admet-elle.

Pour profiter d'un voyage en ne dépensant, en moyenne, pas plus de 32 $ par jour - ce qui inclut même les coûts reliés à la voiture, la plus importante dépense du voyage -, il faut travailler fort, et y mettre du sien. « On a utilisé toutes les ressources disponibles, raconte Camille. On a fait du couchsurfing pour dormir gratuitement, et aussitôt qu'on pouvait se rassembler à quatre, on s'offrait le luxe d'un Airbnb, ce qui revenait moins cher que louer quatre lits dans une auberge. Pour y arriver, on a souvent trouvé des partenaires de voyage sur le Facebook de Australia Backpackers. »

Quant à lui, le site Gumtree, le Kijiji des Australiens, a été d'une grande aide pour le marché de l'emploi, mais aussi pour les achats et les reventes.

« On s'est acheté deux kayaks, une tente et un matelas qu'on utilisait parfois dans le 4X4. Avec ça, on pouvait aller partout! »