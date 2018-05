Une fois sur place, ce sera le rêve! Plus de repas à planifier, plus de devoirs à superviser, et à part l'application de la crème solaire, plus de routine à observer! Mais si le paradis existe, encore faut-il s'y rendre. Quelques conseils de voyage et idées pour occuper les tout-petits.

Privilégier les vols directs Avec les contrôles de sécurité, l'embarquement n'est une partie de plaisir pour personne! Raison de plus pour ne pas doubler l'expérience. Sans compter qu'en cas de retard de l'un des vols, vous devenez, avec vos enfants, les otages impuissants des dédales aéroportuaires.

Impliquer les enfants dans les préparatifs On ouvre chacun ses valises et on joue à « Allez hop, dans la valise! ». On imagine le premier matin au soleil. « Qu'est-ce qu'on porte? Un maillot? Allez hop! Mais d'abord, on ne va pas aller déjeuner au resto en maillot! » Les enfants adorent les devinettes. Au bout de 30 minutes, laissez-les compléter leur valise et invitez-les à y faire une petite place pour un jouet qu'on offrira à un membre du personnel de l'hôtel, qui l'apportera à ses propres enfants.

Se documenter avant le départ C'est l'occasion parfaite pour une visite à la bibliothèque. En feuilletant des guides de voyage, vos enfants pourront saisir la distance qu'ils vont parcourir et les moeurs du pays où ils vont séjourner... question de comprendre que le Mexique, Cuba ou la République dominicaine sont plus que le chic hôtel où ils auront la chance de passer leurs vacances.

S'occuper dans l'avion Bien sûr, des collations qu'ils aiment, des lingettes humides, des médicaments de base et une petite laine... Mais encore, encouragez-les à faire des dessins qu'ils pourront remettre en cadeau au personnel, une fois sur place. Par ailleurs, les jeux de cartes sont toujours magiques. Avec les tout-petits, on fait le jeu des couleurs et la bataille, pour ensuite graduer vers le paquet voleur. On peut aussi apporter des jeux de cartes comme Uno, Skip-Bo ou Phase 10. Les fiches des Incollables sont aussi d'un grand secours. Logent peu, occupent grandement! Découvrez les fiches Les incollables

À vos tablettes N'oubliez pas d'y télécharger des jeux. On pense notamment à Dobble, le grand classique pour tous les âges disponible sur Androïd, iPhone, iPad et Facebook. Vers neuf ans, on s'intéresse, avec de l'aide, aux mots croisés junior de LaPresse+. Téléchargez également quelques films : on n'imagine pas la pluie, dans une destination soleil, mais... ça pourrait arriver!