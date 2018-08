Milos Raonic affrontera Denis Shapovalov à Cincinnati

Les yeux des amateurs de tennis du Canada seront tournés vers Cincinnati jeudi alors que Milos Raonic et Denis Shapovalov s'affronteront dans un match de troisième tour du dernier tournoi d'importance en vue des Internationaux des États-Unis.

Associated Press Mason, Ohio

Après que Shapovalov eut fait sa part en éliminant le Britannique Kyle Edmund en deux manches mardi soir, Raonic a officialisé le rendez-vous en défaisant le Tunisien Malek Jaziri 6-3, 7-5 en 1 h 15 minutes mercredi après-midi.

Après avoir inscrit son deuxième bris du match lors du 11e jeu de la deuxième manche, Raonic a mis fin au duel en inscrivant son 20e as de l'affrontement.

Jaziri avait été admis au tableau principal à titre de «perdant fortuné» après le désistement de l'Espagnol Rafael Nadal dans les heures qui ont suivi son triomphe à la Coupe Rogers dimanche à Toronto. Du coup, il avait bénéficié d'un laissez-passer directement au deuxième tour.

Ce sera le deuxième rendez-vous entre Raonic et Shapovalov, respectivement classés 29e et 32e au monde. Le moment exact du match sera connu plus tard mercredi.

Le premier duel a eu lieu le 10 mai dernier, au Masters de Madrid sur terre battue. Shapovalov en est sorti victorieux 6-4, 6-4 en huitièmes de finale, un triomphe qu'il avait qualifié de très important pour sa confiance.

«Je l'ai regardé tellement souvent représenter le Canada. Alors chaque fois que j'ai la chance de l'affronter, c'est un privilège pour moi», avait déclaré Shapovalov à l'ATP après sa victoire.

«Je vais donc me présenter sur le terrain, m'amuser, un peu comme je l'ai fait à Madrid en espérant jouer aussi bien.»

Les deux joueurs offrent des styles contrastants. Shapovalov, 19 ans, est un gaucher qui peut être très démonstratif sur le court. Raonic, huit ans son aîné, est un imposant droitier doté d'une approche plus réservée.

Raonic compte huit titres en carrière depuis son arrivée chez les professionnels. Il a atteint les demi-finales aux Internationaux d'Australie en 2016 et participé à la finale à Wimbledon plus tard cette année-là.

Shapovalov est à la recherche d'un premier titre en carrière à l'ATP. À la Coupe Rogers de 2017 à Montréal, il avait fait écarquiller les yeux des observateurs en battant l'Argentin Juan Martin del Potro et Rafael Nadal lors de sorties consécutives.

Zverev surpris

Plus tôt mercredi, le Néerlandais Robin Haase a causé une surprise en prenant la mesure de l'Allemand Alexander Zverev 5-7, 6-4, 7-5. Zverev a ainsi subi une quatrième défaite en autant de sorties à Cincinnati.

Dans d'autres duels du tableau du simple masculin, le Croate Marin Cilic (7e) s'est relevé après avoir perdu le set initial pour battre le Roumain Marius Copil 6-7 (4), 6-4, 6-4. Le Serbe Novak Djokovic (10e) l'a imité en défaisant le Français Adrian Mannarino 4-6, 6-2, 6-1, et le Belge David Goffin (11e) a vaincu Benoit Paire en trois sets.

Le Sud-Africain Kevin Anderson (6e) a eu la tâche plus facile en l'emportant en deux manches.

Chez les dames, la championne en titre des Internationaux des États-Unis, Sloane Stephens, a surmonté une blessure à un pouce pour accéder au troisième tour du tournoi de Cincinnati, mercredi, après avoir aisément disposé de l'Allemande Tatjana Maria 6-3, 6-2.

Un thérapeute lui a appliqué un pansement sur le pouce droit entre les troisième et quatrième jeux de la deuxième manche de cette épreuve préparatoire au dernier tournoi majeur de la saison.

Il s'agissait du premier match de l'Américaine depuis qu'elle s'est inclinée devant la Roumaine Simona Halep en finale de la Coupe Rogers de Montréal, dimanche. Le meilleur résultat de Stephens en six participations au tournoi de Cincinnati fut une place en demi-finales l'an dernier.

Halep disputera son premier match du tournoi en soirée contre l'Australienne Ajla Tomjlanovic.

La Biélorusse Aryna Sabalenka est venue de l'arrière pour éliminer la Tchèque Karolina Pliskova (9e) 2-6, 6-3, 7-5, la Belge Elise Mertens (15e) a pris la mesure de la Suédoise Rebecca Peterson 3-6, 6-2, 7-6 (1) et l'Australienne Ashleigh Barty (16e) l'a emporté en deux manches.