 Tsitsipas bat Anderson et atteint la finale de la Coupe Rogers 

Tsitsipas a réussi un as alors que le pointage était de 7-7 et il a ensuite concrétisé sa troisième occasion en balle de match pour enlever les honneurs du bris d'égalité de la troisième manche. Anderson avait lui aussi obtenu une balle de match, à 7-6, mais le jeune joueur grec a effectué un superbe revers pour s'en sauver.

Tsitsipas, qui fêtera son 20e anniversaire de naissance dimanche, se mesurera en finale au gagnant de l'affrontement opposant le favori, l'Espagnol Rafael Nadal, et le Russe Karen Khachanov.

Il s'agira d'une première présence en finale dans un tournoi du Masters 1000 de l'ATP pour Tsitsipas.

Grâce à sa victoire contre le grand Sud-Africain, Tsitsipas est devenu le plus jeune joueur à vaincre quatre adversaires du top-10 lors du même tournoi depuis que l'ATP World Tour a vu le jour, en 1990. Plus tôt cette semaine, il avait défait Dominic Thiem, Novak Djokovic et Alexander Zverev.

Sous un soleil de plomb, Tsitsipas et Anderson ont eu recours à leur excellent jeu au service lors de la première manche.

Tsitsipas a obtenu un mini-bris lors du bris d'égalité de la première manche, mais Anderson a remporté six points de suite pour se sauver avec le premier set.

À 1-1 en deuxième manche, Tsitsipas a gagné un long échange à 40-40 et il a brisé son vis-à-vis. Anderson a eu l'occasion de reprendre ce jeu perdu, mais il n'a pas été en mesure de convertir deux balles de bris lors de la septième partie.

Âgé de 32 ans, Anderson a atteint la finale du tournoi de Wimbledon le mois passé et il occupe le sixième rang au classement de l'ATP. Il avait perdu son seul autre duel contre Tsitsipas, survenu plus tôt cette année au Portugal.

Lors d'une des deux demi-finales du double, le Sud-Africain Raven Klassen et le Néo-Zélandais Michael Venus ont battu les favoris du tournoi, le duo composé de l'Autrichien Oliver Marach et du Croate Mate Pavic, en trois manches de 4-6, 7-6 (5), 10-3.

Dans l'autre demi-finale, le Croate Nikola Mektic et l'Autrichien Alexander Peya croiseront le fer avec le Finlandais Henri Kontinen et l'Australien John Peers (no 2).