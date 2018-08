Coupe Rogers: Stephens, Halep et Barty en demi-finale

La troisième mondiale, championne en titre de l'Omnium des États-Unis, n'a pas encore été inquiétée depuis le début du tournoi et elle s'impose de plus en plus comme la favorite pour enlever le titre dimanche. Elle devra toutefois affronter auparavant (demain) la gagnante du match entre l'Ukrainienne Elina Svitolina (5e) et la Belge Élise Mertens, qui sera disputé ce soir.

Plus tôt aujourd'hui, l'Australienne Ashleigh Barty (16e) a aussi mérité son billet pour les demi-finales en prenant la mesure de la Néerlandais Kiki Bertens (18e), 6-3, 6-1. Le match n'a duré que 54 minutes!

Excellente sur le gazon il y a quelques semaines - avec notamment un titre à Nottingham, Barty montre cette semaine qu'elle est aussi à l'aise sur les surfaces dures. Elle devra maintenant se mesurer à une concurrente plujs redoutable, demain en demi-finale, puisque'elle affrontera la favorite Simona Halep, de Roumanie.

La Française Caroline Garcia s'est en effet inclinée 7-5, 6-1 vendredi face à la numéro un mondiale en quart de finale du tournoi Premier de Montréal.

Après un premier set accroché, Garcia, 6e mondiale, n'a rien pu faire pour contenir la vitesse et la puissance de la Roumaine, qui a réussi 19 coups gagnants pour seulement 12 fautes directes.

C'est la deuxième année d'affilée que Halep élimine Garcia à ce stade de la compétition au Canada.

Barty est aussi encore en lice en double. Elle joue présentement son match quart de finale avec la Néerlandaise Demi Schuurs. Le duo fait face à la Japonaise Shuko Aoyama et à la Biélorusse Lidziya Marozova.

-Avec l'Agence France-Presse.