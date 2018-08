 Coupe Rogers : une première Canadienne éliminée, Muguruza abandonne 

Il y a trois Canadiennes au tableau principal de la Coupe Rogers cette année, et ça s'est fini rapidement pour l'une des trois.

Carol Zhao s'est en effet inclinée en 55 petites minutes, 6-1-, 6-2 devant les Néerlandaise Kiki Bertens, 18e joueuse mondiale.

Zhao, 137e au monde, bénéficiait d'un laissez-passer pour le tournoi. L'ancienne de l'Université Stanford n'était toutefois pas de taille pour sa rivale.

Plus tard aujourd'hui, les Québécoises Eugenie Bouchard et Françoise Abanda seront en action. Bouchard jouera en fin d'après-midi sur le central contre la Belge Elise Mertens (no 14). Abanda se frottera elle aussi à une Belge, Kirsten Flipkens, à 18 h 30 sur le terrain Banque Nationale.

Par ailleurs, l'Espagnole Garbine Muguruza a annoncé qu'elle déclarait forfait. La 7e tête de série a expliqué son abandon par une blessure à un bras.

Muguruza avait également déclaré forfait lors de l'édition 2016 du tournoi montréalais.