Eugenie Bouchard a encore du pain sur la planche

Bouchard et sa coéquipière Sloane Stephens ont défait la Canadienne Gabriela Dabrowski et la Chinoise Yifan Xu 6-4, 4-6, 10-6 en première ronde du tournoi de double.

«C'est certain que gagner un match, n'importe quelle sorte de match, ça reste une victoire, a déclaré Bouchard en conférence de presse. Chaque victoire donne beaucoup de confiance.»

Il s'agissait de la première victoire de Bouchard en sept matchs de double cette année.

Malgré ce gain, rien n'est gagné d'avance pour la vedette du tennis canadien, qui fera ses débuts en simple face à la Belge Elise Mertens (no 14), semi-finaliste aux Internationaux d'Australie en janvier et récipiendaire de trois titres sur le circuit de la WTA cette saison.

«Je dirais qu'elle (la victoire) n'enlève pas la pression, mais c'est une bonne préparation», a admis Bouchard, qui pointe actuellement en 129e rang du classement mondial.

Le duo composé de Bouchard et Stephens a réussi à se tailler une place au deuxième tour en faisant fi des cinquièmes têtes de série.

Après s'être emparées du premier set aisément, Bouchard et Stephens ont dû trimer dur lors de la deuxième manche contre des adversaires coriaces, qui ont forcé la tenue du super bris d'égalité.

Au second tour, le duo nord-américain affrontera le gagnant du duel opposant Kristen Flipkens et Daria Gavrilova aux Canadiennes Carson Branstine et Rebecca Marino.

Malgré ses bonnes performances au cours du duel, Bouchard est demeurée réaliste quant au défi qui se dresse devant elle et ne souhaite pas se mettre davantage de pression sur les épaules.

«J'ai l'impression que vous ne cessez d'accroître les attentes envers moi, a scandé Bouchard, lorsqu'elle a été questionnée par rapport à la confiance que lui a procuré ce gain. C'est une victoire, c'était un match de double au lieu d'une pratique et c'est pourquoi j'ai choisi de jouer en double. Mais demain est un autre jour et je devrai me battre pour voir ce qui se passera.»