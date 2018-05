Serena Williams participera bien à Roland-Garros

L'ancienne numéro 1 mondiale Serena Williams «jouera aux Internationaux de France» et «pour les gagner» a assuré lundi son entraîneur Patrick Mouratoglou sur le site de la WTA après les doutes suscités par ses forfaits aux tournois de Rome et Madrid.

«Elle fait des progrès impressionnants», a affirmé l'entraîneur de la joueuse de 36 ans de retour sur le circuit de la WTA en février après plus d'un an d'absence en raison de la naissance de sa fille.

«Elle frappe déjà très bien la balle et son corps redevient comme il l'était. L'objectif, c'est qu'elle revienne encore plus forte qu'avant.»

Après ses forfaits à Rome et Madrid, la joueuse aux 23 titres du Grand Chelem arrivera à court de matchs à Roland-Garros: elle n'est plus apparue en compétition depuis la fin mars et n'a plus joué sur terre battue depuis sa finale perdue à Paris en 2016.

Cela n'empêche pas Patrick Mouratoglou de la voir gagner au mois de juin: «Peut-elle le faire? Serena peut tout réussir. Après avoir été son entraîneur pendant six ans, je le pense encore plus.»

«Elle revient évidemment pour gagner et l'attente a été longue, a-t-il insisté. Alors elle entamera certainement Roland-Garros avec un mélange de stress, parce qu'elle voudra bien faire, et d'excitation, parce que c'est pour jouer ces tournois qu'elle a fait tant d'efforts pour revenir.»