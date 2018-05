Eugenie Bouchard déclare forfait à Cagnes-sur-Mer

Tennis.life a rapporté que l'athlète s'était désistée en raison de douleurs abdominales ressenties durant l'échauffement, plus tôt dans la journée. Elle devait fouler le court central vers 17h, heure locale. Toujours selon Tennis.life, cette compétition devait être la première de Bouchard en plus d'un an à l'ITF (Fédération internationale de tennis), circuit secondaire à celui de la WTA (Women's Tennis Association).

Actuellement 117e raquette mondiale, Bouchard risque de dégringoler au classement et d'être exclue du top 150 dans la foulée de cet abandon.