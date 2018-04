Fed Cup : Bouchard offre l'avantage au Canada

Eugenie Bouchard est vraiment allée au bout d'elle même cet après-midi au Stade IGA pour offrir au Canada un avantage de 2-1 rencontre de barrage du Groupe mondial II de Fed Cup contre l'Ukraine. Elle a battu la 41 e mondiale Lesia Tsurenko, 4-6, 6-2 et 7-6 (5), au terme d'un match haletant de deux heures et 40 minutes.

La Canadienne, qui jouait en dépit d'une blessure à la main gauche subie la veille, s'est battue tout au long du match, repoussant pas moins de 12 balles bris, dont neuf en troisième manche. Et même si elle a commis 59 fautes directes, Bouchard n'a jamais cessé d'attaquer.

Les derniers jeux ont pris une tournure dramatique quand les deux joueuses, épuisées, ont commencé à ressentir des crampes et ont dû recevoir des traitements. Tsurenko n'était plus en mesure de servir avec puissance, mais Bouchard a dû patienter jusqu'au bris d'égalité pour en profiter et s'imposer de justesse.

Très émue après sa victoire, la joueuse de 24 ans a raconté : «C'était très difficile à la fin, nous étions mal en point toutes les deux, mais je suis vraiment heureuse d'avoir gagné devant le public canadien! Un tel match est vraiment bon pour ma confiance.»

Dans le quatrième match de la rencontre, c'est Gabriela Dabrowski qui défendra les couleurs du Canada, en remplacement de Françoise Abanda et Bianca Andreescu, qui ont été blessées samedi. Spécialiste du double, la joueuse d'Ottawa affrontera l'Ukrainienne Kateryna Bondarenko.

En cas d'égalité à 2-2, Bouchard reviendra probablement disputer le double, avec Dabrowski, contre Bondarenko et Olga Savchuk.