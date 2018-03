 Denis Shapovalov passe en huitièmes de finale à Miami 

Le Canadien Denis Shapovalov est passé au quatrième tour à l'Omnium de Miami, lundi, victorieux 6-4, 3-6 et 7-5 devant Sam Querrey, des États-Unis.

Steven Wine Associated Press Miami

L'Ontarien a signé un bris pour mener 5-4 au troisième set. Querrey a créé l'impasse au service, puis Shapovalov a repris les devants avec son quatrième as de la journée.

Au 12e jeu, le Canadien a mérité un quatrième bris pour récolter la victoire en deux heures et 24 minutes. Il a converti sa première balle de match, un revers de Querrey ne franchissant pas le filet.

Shapovalov aura comme prochain adversaire Borna Coric, de la Croatie, ou bien Jack Sock, des États-Unis.

Du côté féminin, Sloane Stephens a atteint les quarts de finale en battant Garbine Muguruza, 6-3 et 6-4.

Stephens, qui est native de la Floride, a signé une cinquième victoire en carrière contre une membre du top 5.

Championne des Internationaux des États-Unis l'an dernier, Stephens avait un dossier de 3-4 en 2018 avant d'arriver à Key Biscayne.

Muguruza, championne à Wimbledon en 2017, connaît aussi une saison difficile, l'Espagnole ayant un dossier de 8-6 cette année.

La prochaine rivale de Stephens sera une double championne en Grand chelem en 2016, Angelique Kerber.

Dixième raquette de la WTA, l'Allemande a peiné avant de s'imposer 6-7 (1), 7-6 (5) et 6-3 contre Yafan Wang, 125e. Kerber a obtenu sept bris et la Chinoise six.

La Tchèque et cinquième tête de série Karolina Pliskova a également accédé aux quarts de finale. Elle menait 6-2, 2-1 quand la Kazakhe Zarina Diyas a déclaré forfait.

Le qualifié Thanasi Kokkinakis, qui a vaincu Roger Federer au deuxième tour, a vu sa lancée prendre fin. L'Espagnol Fernando Verdasco l'a battu 3-6, 6-4, 7-6 (4) pour atteindre la ronde des 16.

L'Espagnol Pablo Carreno Busta a aussi gagné son match de troisième tour, 6-4, 6-4, face à l'Américain Steve Johnson.

L'Australien Nick Kyrgios, titré à Brisbane en janvier, a réglé le cas de Fabio Fognini en 67 minutes, l'emportant 6-3 et 6-3.

Kyrgios a signé trois bris et n'a pas accordé de balle du genre. Il va trouver sur sa route Alexander Zverev ou David Ferrer, qui vont s'affronter en soirée.