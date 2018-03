 Indian Wells: Federer en finale devant del Potro qui a battu Raonic 

Roger Federer est venu de l'arrière pour vaincre Borna Coric 5-7, 6-4, 6-4, portant du même coup sa fiche à 17-0 jusqu'ici cette saison et accédant du même coup à la finale du tournoi d'Indian Wells.

INDIAN WELLS Associated Press

Le Suisse croisera le fer en finale avec la sixième tête de série Juan Martin del Potro, dimanche. L'Argentin a aisément disposé du Canadien Milos Raonic 6-2, 6-3 en seulement 66 minutes, en route vers sa 10e victoire consécutive - et sa 400e en carrière.

«C'était surprenant de le voir servir si mollement, et je l'ai brisé très rapidement dans chacun des sets, a confié del Potro à propos de Raonic. C'est là que j'ai pris le contrôle du match.»

Del Potro a surmonté deux importantes blessures au poignet gauche en 2014 et 2015, et une autre au poignet droit en 2010 qui a failli mettre un terme à sa carrière. Il présente un dossier de 16-3 cette saison, et a remporté un titre à Acapulco au passage.

«Je ne l'ai pas affronté avant ses blessures, mais son revers est probablement passé sous silence en raison de la puissance de son coup droit, a cité Raonic. Mais son revers, je me souviens lorsqu'il a gagné aux Internationaux des États-Unis, il pouvait le frapper en croisé en ayant la certitude que personne ne pouvait le retourner. Il a retrouvé son mordant à ce niveau-là.»

Federer présente une fiche de 18-6 en carrière contre del Potro, et deux de ces défaites se sont produites aux Internationaux de tennis des États-Unis, d'abord en finale en 2009 et lors des quarts de finale l'an dernier.

«J'adore jouer contre lui, a mentionné del Potro à propos de Federer. Ce sera tout un défi, mais je pourrai voir où j'en suis par rapport à lui.»

Federer, qui aura l'opportunité de décrocher un sixième titre en carrière dans ce tournoi, a fait fi d'un mauvais début de rencontre samedi devant une foule majoritairement partisane, au sein de laquelle se trouvait notamment Rod Laver et Pete Sampras.

Le Suisse a effacé un déficit de 5-7, 2-4 en remportant les quatre derniers jeux de la deuxième manche, en brisant notamment Coric à deux reprises pour la première fois de l'affrontement.

Il y a ensuite eu cinq bris en troisième manche, alors que Federer tirait de l'arrière 4-3. Il a brisé Coric après s'être retrouvé à deux reprises à égalité, avant de s'adjuger les trois derniers jeux pour sceller l'issue de la rencontre en deux heures et 20 minutes.

Federer n'a pas connu un aussi bon début de saison depuis 2006, alors qu'il avait gagné ses 16 premiers matchs et compilé un dossier de 92-5.

Coric, un Croate âgé de seulement 21 ans, a participé à sa première demi-finale d'un tournoi de la série Masters 1000. Il grimpera de 13 rangs, pour s'établir au 36e échelon, lors de la publication du prochain classement mondial de l'ATP lundi.

Federer, qui trône au premier rang mondial à 36 ans, a obtenu 27 titres de la série Masters 1000 en carrière.

Coric fait partie d'un trio de joueurs dans la vingtaine qui ont dominé le tournoi dans le désert californien. La Russe Daria Kasatkina et la Japonaise Naomi Osaka, qui sont chacune âgées de 20 ans, s'affronteront en finale féminine dimanche, après avoir éliminé une panoplie de têtes d'affiche en route vers le match de championnat.