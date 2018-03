Roger Federer et Venus Williams dans le carré d'as

Alors que les légendes Rod Laver et Pete Sampras le regardaient dans les gradins, Federer a réussi 12 as et il n'a été brisé qu'une seule fois. Le Suisse montre un dossier de 16-0 cette saison et il avait obtenu cette même fiche en 2006.

Federer et Chung avaient croisé le fer en demi-finales des Internationaux d'Australie, où le Sud-Coréen avait abandonné en deuxième manche alors que le pointage était de 6-1, 5-2. Federer avait ensuite remporté les grands honneurs.

Federer, qui tente d'établir un record en gagnant à Indian Wells pour une sixième fois, a sauvé quelques balles de bris dans la première partie du deuxième set et il a brisé Chung deux fois pour prendre les devants 5-1.

Au service pour la victoire, Federer a gaspillé sa première balle de match en ratant un revers. Chung a par la suite eu l'occasion de briser son adversaire, mais son coup droit a ramené le Suisse a égalité. Federer a fermé les livres à sa deuxième balle de match, réussissant un as.

Au prochain tour, Federer aura rendez-vous avec le Croate Borna Coric, qui a surpris la septième tête de série Kevin Anderson 2-6, 6-4, 7-6 (3) en quarts de finale.

Coric a ainsi signé sa première victoire en quatre affrontements contre le Sud-Africain.