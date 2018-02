Rafael Nadal espère revenir au jeu à la fin février

Ma guérison «est en bonne voie», a indiqué le numéro un mondial, âgé de 31 ans. «C'est une petite blessure qui nécessite du temps de repos et de récupération, et c'est ce que nous sommes en train de faire, afin de réduire dans la mesure du possible les délais jusqu'à mon retour.»

«Pour le moment, mon calendrier demeure identique, et je pense pouvoir voyager au Mexique pour jouer à Acapulco», dont le tournoi débute le 26 février, a-t-il ajouté lors de l'inauguration d'une clinique spécialisée dans la médecine du tennis à Madrid.

Nadal s'est blessé à la cuisse droite le 23 janvier lors du quart de finale des Internationaux d'Australie face au Croate Marin Cilic, et a dû abandonner au cinquième set. Des examens médicaux ont révélé plus tard une lésion au psoas iliaque, un muscle de la cuisse.

L'Espagnol a remporté deux fois le tournoi mexicain (2005, 2013) lorsqu'il était disputé sur terre battue (il est joué sur dur depuis 2014).