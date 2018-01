 Tournoi de Brisbane: Shapovalov s'incline, Murray et Muguruza se retirent 

Murray a pris sa décision après avoir été incapable de s'entraîner, deux jours avant son premier match compétitif depuis juillet.

« Je me suis présenté ici avec l'intention de connaître un bon début d'année, mais malheureusement, mon équipe et moi croyons que je ne suis pas suffisamment en santé pour jouer au plus haut niveau », a dit Murray dans un communiqué.

Le retrait de Murray a été confirmé quelques heures après que Garbine Muguruza, championne à Wimbledon et favorite du tournoi, eut déclaré forfait en raison de crampes aux jambes.

Muguruza s'est effondrée sur le terrain et a reçu des traitements aux jambes avant d'abandonner en troisième manche contre Aleksandra Krunic. L'Espagnole menait 7-5, 6-7 (3), 2-1 après près de deux heures et demie de jeu dans des conditions humides au Pat Rafter Arena.

De son côté, Shapovalov a gagné la première manche 7-6 (5) contre le Britannique Kyle Edmund, mais il a perdu les deux autres 6-7 (4), 4-6.

Le jeune athlète de 18 ans de Richmond Hill, en Ontario, a entrepris le tournoi au 51e rang du classement mondial de l'ATP alors qu'Edmund figurait au 50e rang.

Dans d'autres matchs de premier tour du côté masculin, Michael Mmoh a battu Federico Delbonis 6-3, 6-4, Chung Hyeon a surpris la cinquième tête de série Gilles Müller 6-3, 7-6 (1) et Denis Istomin a montré la sortie à la septième tête de série Damir Dzumhur en l'emportant 6-7 (4), 6-3, 6-2.

Chez les femmes, la Britannique et cinquième tête de série Johanna Konta a obtenu un billet pour les quarts de finale en battant Ajla Tomljanovic 4-6, 6-1, 6-4 et Alizé Cornet l'a imitée en ayant le dessus 6-1, 7-5 face à Mirjana Lucic-Baroni.

Murray n'était pas encore certain d'être en mesure ou non de participer aux Internationaux d'Australie, qui commenceront le 15 janvier à Melbourne. Il prévoyait rester quelques jours de plus à Brisbane avant de prendre une décision.

Âgé de 30 ans, Murray a expliqué qu'il tentait toujours de se remettre d'un problème à la hanche droite et qu'il avait réalisé après avoir disputé quelques manches d'entraînement en Australie contre certains des meilleurs joueurs au monde qu'il n'était pas suffisamment en forme pour jouer et qu'il devait réévaluer sa situation.

« Poursuivre ma rééducation et donner plus de temps à ma hanche de récupérer est une option, a dit Murray dans une publication sur son compte Instagram. L'opération est aussi une option, mais les chances de résultat positif ne sont pas très élevées et c'est pour cette raison qu'il s'agit de la deuxième option et que j'espère l'éviter. »

Finaliste à cinq reprises aux Internationaux d'Australie, Murray n'a pas disputé un match compétitif depuis son élimination lors des quarts de finale à Wimbledon. Il a glissé du premier au 16e rang mondial.

Il n'est pas le seul joueur de pointe à connaître des ennuis dans sa préparation cette année, alors que Rafael Nadal et Novak Djokovic espèrent aussi être remis à temps de blessures pour le début du premier tournoi majeur de la saison.