 L'Omnium de tennis de Miami déménage au stade des Dolphins 

L'entreprise IMG, qui est propriétaire du tournoi, a déclaré mercredi que le nouveau site comprendra plus d'espace pour les joueurs, les spectateurs et le stationnement, en plus d'être doté de meilleures infrastructures et concessions. Le tournoi a obtenu mardi l'autorisation du comté de Dade pour déménager à une trentaine de kilomètres au nord de Key Biscayne, en prévision de 2019.

La construction du nouveau complexe dédié au tennis commencera sous peu et coûtera plus de 50 millions US. La capacité d'accueil totale passera de 25 062 sièges à 32 474, dont 5660 en bordure des courts secondaires. De plus, l'éclairage permettra que plus de matchs soient disputés en soirée.