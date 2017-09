 Del Potro vient de l'arrière et bat Thiem en cinq manches 

L'Argentin Juan Martin del Potro a sauvé deux balles de match et il a effacé un retard de deux sets pour battre l'Autrichien Dominic Thiem 1-6, 2-6, 6-1, 7-6 (1), 6-4, lundi, lors du quatrième tour des Internationaux des États-Unis.

Associated Press New York

Del Potro affrontera maintenant en quarts de finale le gagnant du duel opposant le Suisse Roger Federer à l'Allemand Philipp Kohlschreiber, qui se déroulait plus tard lundi.

Le match a duré trois heures et 35 minutes et Thiem a remporté 141 points contre 139 pour del Potro.

Del Potro, le champion en 2009 à Flushing Meadows, a réussi deux as pour effacer deux balles de match alors que Thiem menait 6-5 en quatrième manche. L'Argentin a ensuite dominé le bris d'égalité pour forcer la tenue d'un set ultime.

Nadal, favori du tournoi, est de retour dans les quarts de finale à Flushing Meadows pour une première fois depuis 2013, quand il a gagné le deuxième de ses deux titres de la dernière manche annuelle du Grand Chelem.

Il a brisé six fois le service de Dolgopolov et a achevé son rival en seulement 1 heure et 41 minutes. Dolgopolov avait gagné de ses trois derniers duels précédents contre Nadal.

Nadal avait perdu la première manche lors des deux tours précédents, mais il a été dominant du début à la fin contre Dolgopolov, en route vers sa 50e victoire en carrière aux Internationaux des États-Unis. Nadal a fait face à seulement deux balles de bris lundi, mais n'a jamais flanché.

Lors des quarts de finale, Nadal croisera le fer avec le Russe Andrey Rublev. Ce dernier a défait le Belge et neuvième tête de série David Goffin 7-5, 7-6 (5), 6-3.

Âgé de 19 ans, Rublev devient le plus jeune quart-de-finaliste aux Internationaux des États-Unis depuis Andy Roddick en 2001. Roddick était alors aussi âgé de 19 ans.

Rublev affrontera Nadal pour une première fois en carrière.