Milos Raonic éliminé par le 698e joueur mondial

Associated Press Londres

Le Suisse Stanislas Wawrinka, deuxième tête de série, a également subi l'élimination, cédant face au puissant serveur Feliciano Lopez 7-6 (5), 7-5.

Si l'élimination rapide de Wawrinka ne constitue pas une énorme surprise, compte tenu de la bonne tenue récente de Lopez sur gazon, ce revers de Raonic l'est davantage.

Raonic, troisième tête de série, a été le finaliste au tournoi de Queen's et à Wimbledon en 2016, s'inclinant à chaque fois face à Andy Murray.

«C'est une grande source de frustration, a reconnu Raonic, incapable de convertir une seule de ses neuf occasions de bris. Évidemment, c'aurait été beaucoup plus facile de tout planifier si j'étais resté ici et avait disputé plus de matchs.»

Kokkinakis tirait de l'arrière 6-3 au bris d'égalité du deuxième set mais il a concrétisé sa victoire à sa troisième balle de match avec un revers gagnant.

Il s'agit d'une première victoire pour l'Australien de 21 ans contre un joueur du top-10 mondial, lui qui a été ralenti par les blessures au cours des 22 derniers mois. Il a disputé un seul match en 2016 en raison d'un problème à l'épaule et il a aussi raté la majeure partie de cette année à cause d'une blessure.

«C'est énorme pour moi, a confié Kokkinakis. J'ai été à l'écart des courts pendant si longtemps.»

Wawrinka, qui s'est incliné face à Rafael Nadal en finale des Internationaux de France, a semblé être incommodé par une blessure au genou au deuxième set.

Le tournoi de Wimbledon commence le 3 juillet.

Plus tôt, Andy Murray a appris qu'il aurait un nouvel adversaire pour son match de première ronde à la suite du forfait de Aljaz Bedene en raison d'une blessure au poignet.

Murray affrontera désormais Jordan Thompson, un Australien qui est classé 90e au monde.

Le Français Julien Benneteau a par ailleurs accédé aux huitièmes de finale grâce à sa victoire de 6-2, 6-2 contre James Ward.