 Bacary Sagna, Quincy Amarikwa et Micheal Azira s'amènent avec l'Impact 

Sagna s'est entendu sur les termes d'un contrat avec le club jusqu'à la fin de la saison 2018, assortie d'une année d'option pour la saison 2019. Son acquisition sera confirmée après la réception de son certificat de transfert international et son examen médical.

L'arrivée de Sagna survient alors que l'arrière latéral droit Chris Duvall se remet toujours d'une blessure à un mollet. Amarikwa et Azira ajouteront de la profondeur à des positions où les options étaient minces en cas de blessures chez les réguliers.

Âgé de 35 ans, Sagna a disputé 10 saisons dans la Premier League anglaise, de 2007 à 2017, prenant part à 267 matchs avec Arsenal et Manchester City. Il a notamment récolté quatre buts et 19 passes décisives, en plus de contribuer à 95 blanchissages pour ses équipes. Il a été nommé sur les équipes de l'année de l'Association des joueurs professionnels de football en 2007-08 et 2010-11.

Il a joué ses sept premières saisons de Premier League avec Arsenal, aidant le club londonien à remporter la Coupe d'Angleterre en 2013-14 sous l'entraîneur-chef Arsène Wenger. Il s'est ensuite joint à Manchester City en 2014 pour trois saisons, remportant la Coupe de la ligue anglaise en 2015-16.

« Je suis très content de la venue de Bacary, a dit l'entraîneur-chef de l'Impact, Rémi Garde, dans un communiqué. C'est un joueur avec une immense carrière, qui a encore une grande motivation pour venir aider l'Impact à relever le défi de cette fin de saison. Sa personnalité et son expérience et son jeu apporteront un plus à notre équipe. »

Sur la scène internationale, Sagna a représenté l'équipe nationale de la France à 65 reprises, prenant part aux éditions 2010 et 2014 de la Coupe du monde de la FIFA, et à l'Euro 2016, lors de laquelle il a joué toutes les minutes du tournoi européen, dont la grande finale contre le Portugal.

Il avait plus récemment rejoint le club italien Benevento en février dernier, en Serie A, pour la deuxième moitié de la saison 2017-18, disputant 13 matchs.

Pour inclure Sagna dans sa formation, l'Impact a également acquis une place de joueur étranger pour le reste de la saison 2018 des Timbers de Portland, mercredi. Le Bleu-blanc-noir a donné 50 000 $ en montant d'allocation générale (GAM) aux Timbers. L'échange inclut également des considérations futures qui, si les conditions sont atteintes, s'élèveraient à un montant additionnel de 40 000 $ de GAM remis par l'Impact.

En retour d'Amarikwa, l'Impact a expédié l'attaquant Dominic Oduro aux Earthquakes. Les Rapids ont reçu un choix de quatrième ronde lors du SuperDraft 2020 de la MLS contre Azira.

Amarikwa a amassé deux mentions d'aide en 14 matchs jusqu'ici cette saison avec la formation californienne. Le joueur âgé de 30 ans a passé les quatre dernières campagnes avec les Earthquakes, totalisant neuf buts et neuf passes décisives en 63 rencontres, dont 41 à titre de partant. Il n'a cependant pas trouvé le fond du filet au cours des deux dernières saisons.

« Quincy est un attaquant dynamique avec beaucoup d'expérience en MLS. C'est un autre joueur d'expérience qui ajoutera de la profondeur à notre ligne d'attaque, a dit le directeur technique de l'Impact, Adam Braz. Dominic a été un joueur qui a contribué dans les succès de 2015 et 2016. Nous le remercions pour ses services sur le terrain et hors du terrain et lui souhaitons la meilleure des chances. »

Oduro a passé la majeure partie de la campagne sur les lignes de côté, ne disputant que 32 minutes de jeu étalées sur cinq parties. Âgé de 32 ans, il a complété son séjour avec l'Impact avec 16 buts et six mentions d'assistance en 89 matchs, dont 57 à titre de partant.

Son départ était attendu depuis un bon moment, alors que Garde avait clairement mentionné qu'Oduro ne faisait plus partie des plans de l'équipe.

De son côté, Azira est âgé de 30 ans et a disputé cinq saisons en MLS avec les Sounders de Seattle et les Rapids du Colorado, prenant part à 91 matchs de saison régulière. Il n'a participé qu'à cinq rencontres avec les Rapids cette saison, dont trois départs.

« Micheal est un joueur qui a de l'expérience en MLS, tout comme au niveau international, a dit Braz. Il est un milieu central défensif qui nous apporte de la profondeur à un poste important. Nous avons hâte de le voir intégrer le groupe, ce qu'il fera la semaine prochaine. »

Azira détient son permis de résidence américaine et ne compte pas comme un joueur international.

L'Impact rendra visite au Real Salt Lake, samedi soir.