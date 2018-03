L'arrivée d'Alejandro Silva avec l'Impact confirmée

«Alejandro est un attaquant évoluant sur la droite et possédant beaucoup d'expérience en Amérique du Sud, a indiqué le directeur technique Adam Braz. Il ajoutera une dimension différente à notre attaque et améliorera la qualité et la profondeur de l'équipe. C'est un joueur polyvalent qui peut également évoluer comme milieu de terrain central.»

Silva est un habitué de la Copa Libertdores puisqu'il y a participé à quatre reprises. Il a notamment atteint la finale de cette compétition continentale en 2013 avec Olimpia (Paraguay) et avec Lanús quatre ans plus tard. En 37 matchs, il a inscrit cinq buts et récolté 11 passes décisives.

«Alejandro est un joueur offensif qui va apporter son expérience à l'équipe et augmenter les possibilités dans ce secteur de jeu, a ajouté l'entraîneur-chef Rémi Garde. Sa qualité de passe et sa vitesse vont contribuer à améliorer le jeu de l'équipe. Son volume de jeu lui permet aussi de jouer comme milieu de terrain.»

Silva a débuté sa carrière avec le Centro Atlético Fénix, à Montevideo, en 2009, avant de porter les couleurs d'Olimpia, Peñarol et Lanús. Il a également effectué quatre apparitions avec la sélection uruguayenne depuis ses débuts en mars 2013. Il a participé à deux matchs amicaux en juin 2017 contre l'Irlande et l'Italie.

L'Impact dispute son prochain match le 31 mars à Seattle. D'ici là, d'autres joueurs pourraient se joindre à l'effectif montréalais.