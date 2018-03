Un nouveau gardien pour l'Impact?

Chez l'Impact, cette décision touche directement Maxime Crépeau, numéro deux à ce poste l'an dernier. Lors d'une récente rencontre, Rémi Garde lui a d'ores et déjà signalé qu'il n'aurait aucun temps de jeu la saison prochaine. Crépeau a disputé trois matchs dans la MLS, la saison dernière, en plus de participer au Championnat canadien. Evan Bush et James Pantemis sont les autres gardiens embauchés en 2018.

Diop, 24 ans, a disputé les trois dernières saisons dans l'organisation du Galaxy de Los Angeles, avec qui il a été titularisé à 17 reprises en MLS. Le club californien n'a cependant pas exercé l'option de son contrat le mois dernier. Né en France, Diop défend les couleurs du Sénégal sur la scène internationale. Sélectionné pour la première fois cette année, il devrait participer à la Coupe du monde l'été prochain.