 Repêchage d'expansion: l'Impact perdra-t-il un joueur? 

Le Los Angeles FC, 23 e équipe de la MLS, sélectionnera cinq joueurs parmi les 309 disponibles. La liste complète a été dévoilée dimanche soir alors que chaque formation devait protéger 11 joueurs de son effectif. Les membres du programme Génération Adidas qui n'ont pas terminé et les joueurs formés au club faisant partie de la Liste de joueurs additionnels ou de la Liste réserve du club sont automatiquement protégés. Le LAFC ne peut pas choisir plus d'un joueur par équipe.

Pourquoi protéger Ambroise Oyongo? La question a vite animé les discussions sur les réseaux sociaux après la publication de la liste montréalaise. Après tout, le latéral camerounais, sans contrat, n'a-t-il pas dit qu'il allait poursuivre sa carrière en Europe? Puisque rien n'a été annoncé jusqu'ici, l'Impact l'a protégé afin de conserver ses droits. Si son départ vers Montpellier - où il s'est rendu au début du mois - devait capoter, il appartiendrait encore à l'Impact. Même scénario s'il décidait de revenir dans la MLS dans les années à avenir. Parmi les joueurs non protégés, Dominic Oduro a connu une saison 2017 désastreuse tandis que la valeur de Matteo Mancosu - et son salaire de 720 000 $! - a énormément chuté. Wandrille Lefèvre, formé au club, n'est pas automatiquement protégé puisque son salaire était comptabilisé dans la masse salariale. Étant donné cette liste, il serait très étonnant que l'Impact perde un joueur.

Quelle stratégie pour Los Angeles?

Ça ne se fera pas cette année, mais cela fait quelque temps déjà que la MLS songerait à éliminer les repêchages d'expansion au profit d'une somme d'allocation. L'exercice de 2016 a montré que les nouvelles équipes ciblaient des joueurs bon marché ou représentant une certaine valeur pour une transaction future. Alors même si on retrouve quelques noms importants, le LAFC préférera-t-il des joueurs comme Connor Lade (Red Bulls), Raheem Edwards (TFC) ou Khiry Shelton (NYCFC) plutôt que des éléments aguerris comme Osvaldo Alonso (Sounders)?

Quatre des dix joueurs choisis lors du repêchage de 2016 évoluent encore avec Atlanta ou Minnesota. Seulement deux, Alec Kann et Collen Warner, ont disputé plus de 10 matchs.

Qui est le LAFC?

Bob Bradley a été nommé entraîneur de la nouvelle équipe californienne, au mois de juillet dernier. Jusqu'ici, le LAFC a fait l'acquisition de trois joueurs: Walker Zimmerman, l'Égyptien Omar Gaber et le Mexicain Carlos Vela, ancien attaquant d'Arsenal et de la Real Sociedad. L'équipe jouera dans une toute nouvelle enceinte de 22 000 places baptisée le Banc of California Stadium.

Expansion à venir

Parmi les événements à suivre d'ici la fin de l'année, notons le dévoilement des deux prochaines équipes d'expansion. La décision devrait survenir dans la foulée de la réunion des gouverneurs, le 14 décembre. Nashville et Sacramento semblent tenir la corde devant Cincinnati et Detroit.

---

Joueurs protégés par l'Impact

Evan Bush

Victor Cabrera

Laurent Ciman

Chris Duvall

Kyle Fisher

Daniel Lovitz

Ambroise Oyongo

Marco Donadel

Samuel Piette

Blerim Dzemaili

Nacho Piatti

Joueurs formés au club automatiquement protégés

Maxime Crépeau

Louis Béland-Goyette

Shamit Shome

David Choinière

Ballou Jean-Yves Tabla

Anthony Jackson-Hamel

Joueurs non protégés par l'Impact

Eric Kronberg

Deian Boldor

Shaun Francis

Wandrille Lefèvre

Hernán Bernardello

Dominic Oduro

Andrés Romero

Michael Salazar

Nick DePuy

Matteo Mancosu

Patrice Bernier (retraite)

Hassoun Camara (retraite)