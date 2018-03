 Le Toronto F.C. remporte la Coupe MLS face aux Sounders 

Jozy Altidore a marqué le but vainqueur à la 67e minute et le Toronto F.C. a battu les Sounders de Seattle 2-0, samedi, pour remporter la Coupe MLS.

Altidore a conclu une très belle construction de jeu verticale en se distançant de deux défenseurs des Sounders avant de faire passer le ballon par-dessus le gardien Stefan Frei. Altidore a d'ailleurs été nommé le joueur le plus utile de la finale.

Les Sounders n'avaient toujours pas alloué un but lors des présentes séries et ils ont vu leur séquence record de 714 minutes sans but accordé en éliminatoires prendre fin.

Les deux équipes s'étaient affrontées lors de la dernière finale de la Coupe MLS, mais même s'ils n'avaient pas décoché un seul tir cadré dans la rencontre, les Sounders avaient été sacrés champions grâce à une victoire en tirs de barrage. Cette fois, le Toronto F.C. a pu prendre sa revanche et ainsi couronner une magnifique saison au cours de laquelle il a établi un record de points (69) au classement général de la MLS.

«Personne n'a accompli ce que cette équipe a accompli historiquement, a mentionné l'entraîneur-chef du TFC, Greg Vanney. Nous avons remporté tous les championnats cette saison et nous avons établi un record de points. Et nous n'avons pas fini. Nous avons encore beaucoup de choses à accomplir devant nous. Nous allons continuer à écrire l'histoire.»

«Je pourrais rester ici et vous expliquer pendant deux heures ce que ça fait de perdre en tirs de barrage comme ce fut le cas en finale l'an dernier et de se réveiller avec l'impression que l'occasion de se racheter ne pourrait être que dans 50 ans. C'était devenu une obsession pour moi et pour l'équipe», a ajouté le capitaine du TFC, Michael Bradley.

L'histoire semblait toutefois se répéter en première demie.

La troupe de Greg Vanney est sortie des blocs dès les premières minutes de la partie, mais chaque fois, Frei a permis aux Sounders de rester à égalité. Véritable héros de la dernière finale, Frei a mis son empreinte en repoussant des tirs de Sebastian Giovinco et Jonathan Osorio.

À la 23e minute, le gardien suisse a encore fermé la porte à Giovinco en sortant la main pour faire passer son tir par-dessus la barre transversale. À la 35e minute, Frei a plongé pour stopper une frappe de Marco Delgado et quelques instants plus tard, il a réservé le même sort à Victor Vazquez.

Les six arrêts de Frei en une demie l'ont laissé à un seul du record de la finale de la MLS, établi en 2003 par le gardien des Earthquakes de San Jose Pat Onstad.

Et Frei ne s'est pas arrêté là en deuxième demie. À la 64e minute, Altidore et Giovinco ont conjugué leurs efforts, mais de façon spectaculaire, le gardien des Sounders a bloqué le coup de pied du droit de l'Italien. À force d'essayer, le TFC a fini par pénétrer la murale, trois minutes plus tard.

En territoire défensif, les Torontois ont remonté le terrain en seulement trois passes savantes. Le défenseur Justin Morrow a remis à Vazquez, qui a aperçu Giovinco au milieu du terrain. Ce dernier a lancé Altidore en échappée après que l'Américain eut évité d'être hors-jeu. Il a complété la manoeuvre pour semer l'hystérie au BMO Field.

Les Sounders ont bien voulu niveler le pointage, mais leurs attaques ont manqué de mordant. Les joueurs de Brian Schmetzer se sont présentés dans la surface de réparation dans les dernières minutes du match, mais la défensive du Toronto F.C. a tenu le coup avant que Vazquez vienne sceller l'issue de la rencontre dans les arrêts de jeu.

«Si on regarde le TFC, ils ont amorcé l'année avec une défaite en finale de la Coupe MLS. On peut voir que ç'a motivé l'organisation, l'entraîneur et l'équipe, a indiqué Schmetzer. Leurs succès de cette année ont été le résultat de cette défaite. J'ai dit à mes joueurs que nous formions tout de même une bonne équipe et que nous pouvions voir ce revers de la même façon qu'eux.»

À sa 11e saison dans la MLS, le Toronto F.C. a remporté la première Coupe MLS de son histoire. Les Sounders tentaient quant à eux de devenir la quatrième équipe de l'histoire de la ligue à soulever le précieux trophée deux années consécutives, après le D.C. United (1996-97), le Dynamo de Houston (2006-07) et le Galaxy de Los Angeles (2011-12).