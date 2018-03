 Trois joueurs du TFC dans le meilleur onze de la MLS, aucun de l'Impact 

Aucun membre de l'Impact de Montréal n'a été élu parmi les meilleurs joueurs à chaque position lors d'un scrutin auprès des joueurs, des entraîneurs et des journalistes affectés à la couverture de la MLS.

Giovinco a été élu pour une troisième fois en autant de saisons après avoir accumulé 16 buts et six aides. Il a fait bouger les cordages à six reprises sur des coups francs, un record de la MLS.

Morrow et Vazquez en sont à leur première sélection au sein du meilleur XI. Ils ont aidé le TFC à atteindre la finale de la Coupe MLS pour une deuxième année de suite.

Morrow a inscrit huit buts, un sommet parmi les défenseurs à travers la MLS cette saison. Vazquez a terminé au deuxième rang du circuit avec 16 aides à sa première campagne en MLS. Il a aussi marqué huit buts.

Pour sa part, Waston, le capitaine des Whitecaps, a été élu pour une deuxième fois en trois saisons. Il a aussi été finaliste au titre de défenseur par excellence.

Les autres joueurs élus au sein du meilleur XI de la MLS sont le gardien Tim Melia (Sporting Kansas City), le défenseur Ike Opara (Sporting Kansas City), les milieux de terrain Miguel Almiron (Atlanta United) et Diego Valeri (Timbers de Portland) et les attaquants Josef Martinez (Atlanta United), Nemanja Nikolic (Fire de Chicago) et David Villa (New York City FC).