Combiné alpin: la Suissesse Gisin en or, Mikaela Shiffrin en argent

Associated Press PYEONGCHANG

Gisin a été très agressive dans la deuxième épreuve du combiné, le slalom, et elle a devancé la sensation américaine Mikaela Shiffrin.

Shiffrin a dévalé la piste en 40,52 secondes et elle a été plus rapide que la Suissesse de 24 centièmes de seconde, mais Gisin a affiché un temps cumulatif de 2:20,90 pour devancer l'Américaine par 97 centièmes (2:21,87).

Shiffrin ajoute cette médaille d'argent à celle d'or qu'elle a obtenue au slalom géant, plus tôt lors de ces Jeux olympiques.

Dans ce qui devrait être sa dernière descente olympique en carrière, l'Américaine Lindsey Vonn a commis une erreur en tentant de contourner un pylône et elle n'a pu inscrire un temps officiel. Vonn occupait le premier rang après la première des deux épreuves du combiné alpin.

La Suissesse Wendy Holdener a établi le meilleur chrono du slalom (40,23) et elle a décroché la médaille de bronze en vertu d'un temps de 2:22,34.

Valérie Grenier, de St-Isidore, en Ontario, a offert une très belle prestation lors de la descente et ensuite au slalom, terminant la compétition au sixième échelon, en 2:23,44. Elle a conclu le slalom à une 1,10 seconde du podium et 2,54 secondes de Gisin.

Candace Crawford, de Toronto, et Roni Remme, de Collingwood, en Ontario, ont toutes deux été incapables de compléter leur descente et elle ont été éliminées, plus tôt jeudi.

Après avoir franchi la ligne d'arrivée, Gisin a célébré alors que Shiffrin l'a applaudie. La Suissesse était troisième après la descente et elle possédait une avance de 1,22 secondes sur Shiffrin.

Gisin a été capable de résister à Shiffrin, une des meilleures skieuses au monde en slalom. Ce n'est toutefois pas une surprise, car la skieuse suisse avait raflé la médaille d'argent au combiné alpin lors des Mondiaux, en février 2017.

Vonn, qui était la dernière à s'élancer, a commis une erreur fatale qui l'a empêchée de se battre pour une médaille. Aux Jeux de Vancouver, en 2010, elle était également en tête après la descente et elle avait connu le même sort en slalom.

Vonn a mentionné avant la course qu'elle ne s'était pratiquement pas entraînée pour le slalom au cours des dernières semaines.

«J'ai pris une descente d'entraînement à Lenzerheide, a indiqué Vonn, faisant référence à sa quatrième position au combiné alpin qui se déroulait en Suisse, dans le cadre de la Coupe du monde, le mois dernier. Ce sont mes deux seules descentes en slalom. Avant celles-ci, j'en ai réalisé une avant Noël. Ça résume plutôt bien mon entraînement en slalom cette année.»

Il se pourrait bien que ce soit la dernière course olympique de Vonn. À 33 ans, elle est déjà la plus vieille skieuse alpine à avoir remporté une médaille, grâce à celle de bronze acquise en descente, mercredi. Elle s'ajoute à la médaille d'or décrochée aux Jeux de Vancouver. L'Américaine n'avait pas pris part aux Jeux de Sotchi, en 2014, en raison d'une blessure au genou.

Le combiné alpin devait avoir lieu vendredi, mais il a été devancé d'une journée en raison des vents violents prévus.