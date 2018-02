Courte piste: le Canada remporte le bronze au relais 5000 m

Lors d'une course mouvementée, les patineurs canadiens sont passés du dernier au premier rang avec seulement deux tours à disputer. Les Hongrois et les Chinois ont cependant appuyé sur l'accélérateur pour devancer Girard, qui s'occupait du dernier relais.

Contrairement au relais de 3000 m de leurs compatriotes féminines, les Canadiens ont évité les contacts pour rallier le fil d'arrivée en un temps de 6:32,282. La Hongrie est montée sur la plus haute marche du podium en vertu d'un chrono de 6:31,971, ce qui constitue une nouvelle marque olympique. La Chine a suivi en 6:32,035.

Hamelin, de Sainte-Julie, en était à sa dernière course olympique en carrière. Le patineur de 33 ans participait à ses quatrièmes Jeux olympiques et il a gagné une cinquième médaille, égalant du même coup le record canadien de Marc Gagnon et François-Louis Tremblay en patinage de vitesse sur courte piste. En plus de cette médaille de bronze, Hamelin a gagné trois médailles d'or et une d'argent.

Moins d'une heure auparavant, Girard avait pris part à la finale du 500 m, se classant quatrième.