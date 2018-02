JO: six épreuves à ne pas manquer, 23-24 février

Voici six épreuves à voir au cours des 24 prochaines heures aux Jeux olympiques de PyeongChang.

Vendredi 23 février, 19h (heure de l'Est) - Surf des neiges

La dernière d'Anderson

Jasey-Jay Anderson participe à PyeongChang à ses sixièmes Jeux olympiques! Le champion des Jeux de Vancouver n'est pas parmi les favoris, mais il sera intéressant de voir ce qu'il pourra réussir.

---

Vendredi 23 février, 20h - Surf des neiges

Parrot, McMorris ou Toutant?

Trois Canadiens sont parmi les favoris de l'épreuve de big air en surf des neiges: Maxence Parrot, Mark McMorris et Sébastien Toutant. Il serait étonnant que le Canada ne récolte pas au moins une médaille!

---

Vendredi 23 février, 20h - Bobsleigh

Les équipages canadiens

Médaillés d'or en bobsleigh à deux, les Canadiens vont tenter de doubler la mise dans l'épreuve à quatre. Le pilote Justin Kripps et ses équipiers ont été les plus rapides à l'entraînement, mais il faudra aussi surveiller les équipages de Chris Spring et de Nick Poloniato.

---

Samedi 24 février, 0h - Ski de fond

La dernière chance de Harvey

Champion du monde du 50 km style libre en 2017, Alex Harvey aura sa dernière chance d'enlever une médaille olympique la nuit prochaine sur la même distance, mais en style classique.

---

Samedi 24 février, 1h35 - Curling

La finale qu'on n'attendait pas

Les Canadiens ont toujours dominé les compétitions de curling aux Jeux, mais ils ne seront pas de la finale olympique cette nuit, laissant plutôt la place à l'excellente formation suédoise (première de la ronde préliminaire) et aux surprenants Américains.

---

Samedi 24 février, 6h - Patinage de vitesse

En groupe!

La Canadienne Ivanie Blondin s'est souvent approchée du podium depuis le début des Jeux, mais elle aura une dernière chance d'y grimper, demain matin, dans l'imprévisible épreuve en départ groupé. Le Québécois Olivier Jean sera du départ chez les hommes.