Big Air: Anna Gasser première, Laurie Blouin dernière

L'Autrichienne Anna Gasser est devenue jeudi la première championne olympique de Big Air, en s'imposant en finale des Jeux de Pyeongchang, devant l'Américaine Jamie Anderson et la Néo-Zélandaise Zoi Sadowski Synnott.

Championne du monde de la discipline, Gasser a obtenu un score cumulé de 185,00 points, grâce à un dernier saut exceptionnel, qui lui a valu 96 points, tout près du score maximal de 100.

Jamie Anderson, qui espérait décrocher un troisième titre olympique après l'or du slopestyle cette année et à Sotchi-2014, doit se contenter de l'argent avec 177,25 points.

La Néo-Zélandaise Sadowski Synnott a obtenu le bronze avec un score de 157,50.

La discipline particulièrement spectaculaire, qui faisait son entrée cette année au programme olympique, attire beaucoup les jeunes, un public que le Comité international olympique (CIO) tente de charmer. Elle est un pur produit des X Games, la plus grande compétition de sports extrêmes au monde, qui inspire de plus en plus le CIO.

L'athlète s'élance depuis le haut d'un tremplin positionné à plusieurs dizaines de mètres au-dessus du sol et est propulsé dans les airs. Il exécute alors un «trick» (figure acrobatique) avant de retomber sur une seconde pente au pied de laquelle le public est amassé.