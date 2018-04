Patrick Roy: «Je m'offre un cadeau en dirigeant les Remparts»

Louis-Antoine Lemire

La Presse Canadienne

Québec

Patrick Roy reprend ses fonctions d'entraîneur-chef et de directeur-général des Remparts de Québec. L'organisation de la Vieille Capitale a confirmé le secret de polichinelle en présence du principal intéressé ainsi que du président de l'équipe, Jacques Tanguay, du chef de l'exploitation de Québecor Groupe Sports et divertissement, Martin Tremblay et du président et chef de la direction de Québecor, Pierre-Karl Péladeau jeudi matin.