Les Sags font des heureux au Lac-Saint-Jean

Le Quotidien

Plus d'une centaine de jeunes des différentes associations de hockey mineur du Lac-Saint-Jean ont profité pleinement de la visite des joueurs et du personnel hockey des Saguenéens de Chicoutimi, dimanche, dans les centres sportifs d'Alma, de Roberval/Mashteuiatsh, de Saint-Félicien et de Dolbeau.