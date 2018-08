Coupe FedEx: Tiger Woods joue la normale

Associated Press Paramus, N.J.

Kevin Tway, Jamie Lovemark et Vaughn Taylor ont tous joué 66 (-5) pour se partager provisoirement la tête du tournoi The Northern Trust. Dustin Johnson et Brooks Koepka font partie d'un groupe à un coup derrière, même s'ils ont signé des cartes de 67 à l'issue de rondes bien différentes.

Woods a obtenu deux oiselets, deux bogueys et 14 normales pour se retrouver à 71, soit au milieu du peloton.

Il s'agit du premier tournoi éliminatoire de la PGA, et le peloton sera rétréci chaque semaine jusqu'à ce qu'il ne reste que 30 golfeurs pour prendre part à un championnat dont l'enjeu sera 10 millions US à Atlanta.

Woods a bien maîtrisé ses coups de départ, mais il n'a jamais pu attaquer les fanions.

Nick Taylor, de Winnipeg, et Adam Hadwin, de Moose Jaw, en Saskatchewan, sont les seuls Canadiens à prendre part aux éliminatoires de la PGA. Ils ont entamé leur ronde en fin d'après-midi.