Sung Hyun Park remporte la Classique Texas

Associated Press The Colony

La Sud-Coréenne âgée de 24 ans, joueuse la mieux classée (no 5) parmi celles inscrites au tournoi, avait besoin de faire disparaître la balle au fond de la coupe sur le dernier vert afin de freiner la remontée de Duncan, qui avait réussi des oiselets sur chacun de ses trois derniers trous pour une ronde de 64 - la meilleure du tournoi.

Park a complété les deux rondes de ce tournoi écourté par la pluie à 131 (moins-11), et elle a enregistré du même coup sa troisième victoire en carrière sur le circuit de la LPGA, ainsi que sa première cette saison.

La recrue Yu Liu a joué 66 et terminé troisième, à deux coups derrière. Ariya Jutanugarn (66) et Sei Young Kim (67) ont accusé un déficit d'un coup supplémentaire.

Brooke Henderson, de Smiths Falls, en Ontario, a joué 68 et terminé à égalité en 23e place à 139 (moins-3).

Sa compatriote Brittany Marchand, d'Orangeville, en Ontario, a fini en 57e position à égalité avec la normale (142). Alena Sharp, de Hamilton, a suivi un coup derrière, à égalité au 68e échelon.

Le tournoi a été écourté de 72 à 36 trous après que la ronde de jeudi ait été annulée et que celle de vendredi ait été retardée de près de huit heures et demie, à cause de la pluie. Quelques joueuses ont disputé leurs deux rondes samedi. La plupart des golfeuses avaient quelques trous à négocier dimanche matin, tandis que d'autres, comme Park, avaient une ronde complète à jouer.