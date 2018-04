 Tournoi des Maîtres: tous les yeux rivés sur Tiger 

Chacune des quatre victoires de Woods au Tournoi des Maîtres a marqué l'histoire de la classique et les deux premières, en 1997 et 2001, restent aujourd'hui celles qui ont suscité les plus hautes cotes d'écoute à la télévision de l'histoire du golf.

Déjà, la simple présence de Woods dans le groupe de tête en ronde finale de la Classique Valspar, il y a quelques semaines, a permis au tournoi d'obtenir les plus importantes cotes d'écoute pour un tournoi de la PGA depuis 2013. Et s'il faut se fier aux hordes de spectateurs qui ont suivi le golfeur et ses partenaires de jeu en ronde d'entraînement, les préposés du club Augusta National auront fort à faire pour contrôler la foule ce week-end.

Cela dit, on peut difficilement prétendre que Woods est le favori du tournoi, même si certaines maisons de paris le placent à égalité avec Jordan Spieth, Justin Thomas ou Rory McIlroy, à 10/1.

À 42 ans, après plusieurs interventions chirurgicales au dos, le golfeur reste fragile, tout comme son jeu d'ailleurs. Encore très inégal lors de ses dernières compétitions, sur les tertres de départ en particulier, Woods n'a plus joué à Augusta depuis 2015 et il n'y a pas été vraiment compétitif depuis 2013, l'année de sa dernière victoire sur le circuit, au Championnat WGC-Bridgestone.

C'est vrai qu'il vient d'obtenir une 5e, une 2e et une 12e places lors de ses 3 dernières compétitions, mais la pression risque d'être différente cette semaine...

Heureux et réaliste

C'est d'ailleurs un Woods réaliste qui a rencontré les journalistes hier midi. Quand l'un d'eux a estimé qu'une cinquième victoire serait probablement le plus grand retour de l'histoire du golf, le golfeur a répliqué: «Un instant, j'ai quand même quatre rondes de golf à jouer avant d'arriver là!»

Après avoir rappelé d'autres retours mémorables, Woods s'est concentré sur ce qui le rendait heureux d'être à Augusta. «Les dernières années ont été difficiles. J'aurais aimé jouer, mais mon corps ne me le permettait pas et je ne pouvais qu'assister au souper des Champions.»

«Pendant plusieurs mois, même marcher était difficile. Je peux maintenant m'élancer sans douleur, enchaîner les compétitions sans provoquer un retour de mes malaises, recommencer à penser à la victoire. J'ai l'impression de m'être amélioré chaque semaine depuis le début de l'année et j'espère progresser encore un peu cette semaine.

«Ce tournoi est de ceux où l'expérience compte beaucoup, a-t-il insisté. Ça m'est arrivé de gagner ici sans avoir joué mon meilleur golf, mais en réussissant les coups importants qu'il ne fallait pas rater. Je ne devrai pas être parfait, mais une partie de mon jeu devra l'être si je veux avoir une chance cette semaine.»

Woods n'est plus celui qui avait pulvérisé la compétition en 1997 pour remporter son premier tournoi majeur avec une priorité de 12 coups à Augusta; tout le monde a toutefois gardé en mémoire l'image d'un jeune homme de 21 ans qui était prêt à conquérir le monde. Les blessures, de mauvaises décisions de vie et des déboires personnels ont graduellement terni cette image et Woods a encore refusé hier de revenir sur certains passages plus controversés de sa vie.

Exactement 21 ans plus tard, deux fois plus âgé, Tiger Woods a une belle chance cette semaine de réécrire les derniers chapitres de sa carrière.

