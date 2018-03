 Championnat du monde par trou: Thomas sans pitié, Garcia K.-O. 

Thomas, 2e du classement mondial, a dominé le Sud-Coréen Kim Si-woo sur le score de 6 et 5.

Comme vendredi face à l'Italien Francesco Molinari (7 et 5), Thomas n'a pas eu à boucler les 18 trous du parcours pour obtenir sa qualification pour le prochain tour.

Thomas, vainqueur de ses trois duels, fait figure de favori après l'hécatombe qui a emporté notamment le N.1 mondial et tenant du titre, Dustin Johnson, l'Espagnol Jon Rahm ou encore le Nord-Irlandais Rory McIlroy.

En quarts de finale, Thomas, vainqueur du Championnat PGA 2017, sera opposé à un autre Américain, Kyle Stanley, qui a éliminé Garcia (3 et 1).

L'Espagnol, 10e mondial, venait d'enchaîner deux résultats probants (7e du Championnat du Mexique, 4e du Valspar Championship) à moins de deux semaines du Masters, premier rendez-vous majeur de l'année, où il remettra en jeu son titre conquis en 2017.

Le Championnat du monde par trou est l'un des quatre tournois WGC de l'année, les plus importants et mieux dotés après ceux du Grand Chelem.

Le tournoi est un format de compétition où deux joueurs s'affrontent sur un parcours et l'unité de score est le trou, et non pas les coups.