 Anne-Catherine Tanguay se qualifie pour la LPGA 

Elle s'est qualifiée hier en terminant la saison au huitième rang du circuit Symetra avec des gains de 76 661 $.

« Je suis soulagée, excitée et épuisée », a raconté la golfeuse après sa 12e place lors du Championnat du circuit, dernier tournoi de la saison.

Tanguay était déjà mathématiquement assurée d'une place dans le top 10 de la saison avant la ronde finale, et elle a signé une carte de 68 (- 4) pour clore l'année en beauté.

« La pression que toutes les joueuses subissaient depuis cinq ou six semaines était de plus en plus insoutenable, a-t-elle souligné. Ma victoire, il y a un mois [à la Classique Garden Charity], et mon excellent début de saison [cinq tops 10 lors des six premiers tournois] m'ont permis d'atteindre mon objectif et d'obtenir mon statut complet pour la LPGA. J'ai travaillé très fort l'hiver passé afin d'être prête pour la saison, et j'en récolte aujourd'hui les bénéfices. Je compte bien faire la même chose cet hiver. Je prendrai quelques semaines de repos afin de faire le plein d'énergie et établir mon plan d'entraînement pour l'hiver avec mon équipe. »