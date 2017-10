 Une Canadienne remporte l'Omnium de Nouvelle-Zélande 

Âgée de 20 ans et originaire de Smiths Falls, en Ontario, Henderson menait par quatre coups après six trous quand la ronde finale avait été interrompue en raison de la pluie, du vent et d'éclairs, dimanche. De retour sur le parcours Windross Farm, à l'est d'Auckland, lundi, Henderson a facilement devancé la Chinoise Jing Yan et a mis la main sur un deuxième titre de la LPGA cette saison - un cinquième en carrière.

Henderson a conclu le tournoi à moins-17. Elle avait gagné la Classique Meijer, au Michigan, en juin.

Les conditions de jeu étaient toujours difficiles lundi, en raison du vent. Henderson a toutefois été maître de la situation. Après avoir réussi trois oiselets sur ses cinq premiers trous la veille, la sensation canadienne a signé deux oiselets contre deux bogueys et huit normales, lundi.

Yan a remis une carte de 71 pour terminer à moins-12. La Sud-Coréenne Hee Young Park a terminé en troisième place à moins-11 après une ronde de 69.

L'étoile néo-zélandaise Lydia Ko a bouclé sa ronde en 75 coups pour conclure à égalité au 22e rang à moins-5.

Alena Sharp, de Hamilton, a abouti à égalité au 13e rang à moins-7 à la suite d'une ronde de 70.