 Dustin Johnson remporte l'Omnium Northern Trust en prolongation 

Dustin Johnson a remonté la pente et il a remporté l'Omnium Northern Trust en battant Jordan Spieth en prolongation, dimanche.

Doug Ferguson Associated Press Old Westbury

Johnson a effacé un retard de cinq coups qu'il accusait au premier neuf. Lors du 18e trou de la quatrième ronde, il a tout juste réussi un coup roulé d'une distance de 18 pieds pour un oiselet, ce qui a forcé une prolongation.

De retour sur le tertre du 18e trou, Johnson a effectué un coup de départ de 341 verges, mettant la table pour une belle approche qui a laissé sa balle à quatre pieds de la coupe. Spieth devait absolument réussir un roulé d'une distance de 25 pieds pour l'oiselet, mais ce ne fut pas le cas. Johnson a ensuite complété sa remontée pour signer une quatrième victoire cette année.

Johnson a remis une carte de 66 (moins-4) et Spieth a joué 69 pour montrer un pointage cumulatif de moins-13, quatre coups devant leurs plus proches poursuivants.

C'est la première fois que Spieth perd une ronde lorsqu'il mène par au moins deux coups.

«Je n'ai pas perdu le tournoi, a déclaré Spieth. Il l'a gagné.»

Les deux golfeurs américains ont alimenté le spectacle lors de ce premier événement des séries de la Coupe FedEx.

«Je crois que c'était une performance amusante, a-t-il ajouté. J'espérais que ce ne soit pas aussi plaisant.»

Johnson a été couronné champion pour la première fois depuis qu'il a subi une blessure au dos en raison d'une chute dans les escaliers, qui l'a empêché de prendre part au tournoi des Maîtres. Il avait remporté trois tournois consécutifs sur des parcours difficiles, jusqu'à ce qu'il se blesse.

«Je sens que mon jeu est finalement revenu comme il était avant le Tournoi des Maîtres», a raconté Johnson.

En 16 victoires, c'était la première fois que Johnson faisait face à un coup ultime au trou final, et il l'a réussi.

Le Venezuélien Jhonatthan Vegas a inscrit un 65 à sa carte et il s'est hissé au troisième échelon. L'Espagnol Jon Rahm (68) a réussi un oiselet au 18e trou et il a rejoint Vegas pour lui soutirer environ 87 000 $US de sa bourse.

L'Anglais Paul Casey a complété le top-5 grâce à une ronde de 71.

Le Canadien Mackenzie Hughes a éprouvé plusieurs difficultés dimanche et il a remis une carte de 75. Il s'est contenté d'une égalité en 62e place, à plus-7.