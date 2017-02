 Matt Kuchar joue 64 et prend la tête à l'Omnium de Phoenix 

L'Américain Matt Kuchar a réussi un aigle au 13 e trou, une normale 5, et il s'est hissé en tête du classement à l'issue du premier parcours de l'Omnium de Phoenix.

Associated Press SCOTTSDALE, Ariz.

Dans des conditions météorologiques idéales, Kuchar a ramené une carte de 64 sur le parcours TCP Scottsdale, et il détient une avance d'un coup sur le Japonais Hideki Matsuyama, le champion en titre, et son compatriote Brendan Steele.

Kuchar a réussi son aigle grâce à un roulé de 20 pieds, et a ajouté un oiselet au 15e trou, une autre normale 5 à l'aide d'un roulé de six pieds. Il a sauvé une normale au 16e trou en calant un roulé de 12 pieds et inscrit un autre oiselet au 17e trou.

Des cinq Canadiens inscrits, Graham DeLaet a été le meilleur avec une ronde de 67, ce qui le laisse à égalité au neuvième échelon avec huit autres golfeurs.

Adam Hadwin pointe au 54e rang après avoir joué 71, un coup de mieux que David Hearn.

Mackenzie Hughes et Nick Taylor ont dû se contenter de scores de 74 et ils se classent au 110e rang.