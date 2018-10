De l'espoir pour une maladie rare

Lorsqu'un enfant est atteint de cette maladie grave - dix fois plus fréquente au Québec qu'ailleurs dans les populations de souche européenne -, ses reins évacuent tous les électrolytes dans l'urine au lieu de les envoyer dans le sang. Le médicament testé par le néphrologue Paul Goodyer annulerait l'effet de la mutation responsable de la version québécoise de la cystinose néphrotique. « On espère commencer l'essai clinique l'an prochain et avoir une réponse d'ici deux ans », dit-il.