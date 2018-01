Des chercheurs réussissent à cloner des singes

Des chercheurs ont réussi pour la première fois à utiliser la méthode qui avait permis de cloner le mouton Dolly pour créer deux singes en santé, ce qui rapproche la science un peu plus du clonage d'un être humain.

Malcolm Ritter Associated Press New York

Depus la naissance de Dolly en 1966, les scientifiques ont réussi à cloner plus d'une vingtaine de mammifères, notamment des chiens, des chats, des porcs, des vaches et de petits chevaux; ils ont aussi utilisé cette méthode pour créer des embryons humains. Mais jusqu'à présent, ils avaient été incapables de faire de même chez les primates, la catégorie qui regroupe les singes et les humains.

«La barrière du clonage des primates est maintenant tombée», a dit Muming Poo, de l'Académie chinoise des sciences à Shanghaï.

Ses collègues et lui ont annoncé avoir réussi à cloner des macaques par le biais d'une étude publiée mercredi dans les pages du journal scientifique Cell. Les deux petites femelles - Zhong Zhong et Hua Hua - sont âgées de sept ou huit semaines.

«La route a été longue, a dit le chercheur Shoukhrat Mitalipov, qui n'a pas participé à cette étude. Ils ont finalement réussi.»

M. Mitalipov, un scientifique de l'Université de l'Oregon, avait lui aussi tenté, sans succès, de cloner un singe.

En principe, dit M. Poo, il devrait maintenant être possible de cloner un humain; il assure toutefois que son équipe n'a aucune intention de le faire. La science s'oppose règle générale à la création de bébés humains par clonage, et M. Poo a dit que la société serait contre pour des raisons éthiques.

Il explique que le but est plutôt de créer de multiples singes génétiquement identiques pour procéder à des expériences médicales; les singes sont particulièrement utiles dans de telles situations, puisqu'ils ressemblent de plus près aux humains que les souris ou les rats.

Le procédé reste toutefois peu efficace - il a fallu 127 ovules pour obtenir deux bébés - et jusqu'à présent, il n'a réussi qu'en utilisant au départ un embryon de singe. Les scientifiques ont été incapables de créer des bébés en santé à partir d'un singe adulte, mais les essais se poursuivent.