Deux couteaux de Fabergé réapparaissent après un siècle

Ils auraient dû disparaître après la révolution d'Octobre, fondus avec le reste d'un précieux service de table en argent fabriqué par Fabergé. Et pourtant, deux couteaux conçus par le célèbre joaillier russe de la cour impériale viennent de réapparaître en Pologne.

Après 1917, la jeune Russie bolchevique a besoin d'argent pour mener la guerre et consolider son pouvoir. Elle «nationalise» les biens des tsars, des familles aristocratiques et bourgeoises et des églises.

Plats, gobelets, couverts... de magnifiques pièces d'orfèvrerie sont fondues pour obtenir des métaux précieux. Le même sort est alors réservé à un service de table en argent de plus de 100 pièces de la richissime famille Kelch, qui l'avait commandé à Fabergé.

«Les historiens de l'art pensaient que ce service avait disparu à jamais, dans sa totalité. Or deux pièces ont récemment émergé sur le marché: deux couteaux à poisson - un couteau de service de 35 cm et un couteau individuel de 21 cm - ont miraculeusement été épargnés», raconte Adam Szymanski, historien de l'art et expert polonais de Fabergé, à l'origine de la découverte.

Le mérite en revient à un soldat de l'Armée rouge qui, en 1918, s'est approprié ces deux couteaux, ajoute M. Szymanski. Ils sont issus d'un service néogothique unique, Fabergé ayant réalisé très peu d'objets dans ce style encore à la mode à la fin du XIX siècle.

Prix astronomiques

Leur histoire remonte à 1900.

Barbara Kelch-Bazanova, héritière d'une des plus grandes fortunes de l'époque, commande un service de table pour 125 000 roubles - un montant alors considérable - à Fabergé, un joailler russe d'origine germano-danoise connu pour ses créations fabuleuses: des oeufs faits d'or et incrustés de pierres semi-précieuses qui renferment des miniatures diverses (ballerine, carrosse, château, bateau, cheval, perroquet...). Ils atteignent aujourd'hui des prix astronomiques en salles de vente.

Le tsar Alexandre III avait commandé à Pierre-Karl Fabergé un premier oeuf pour sa femme Maria Fedorovna.

Elle en fut tellement émerveillée que le bijoutier devint «orfèvre par nomination spéciale à la couronne impériale».

Il fabriquera 52 oeufs impériaux pour les Romanov, sept pour les Kelch, tous finement décorés dans différents styles «néo», en particulier rococo, Empire et Louis XVI.