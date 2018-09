Le Planétarium Adler de Chicago rend hommage à James Lovell

Associated Press Chicago

Cet hommage lui est rendu à l'approche du 50e anniversaire de la mission spatiale Apollo 8. Du 21 au 27 décembre 1968, James Lovell et ses collègues Frank Borman et William Anders ont été les premiers humains à quitter la force gravitationnelle de la Terre et à s'approcher de la Lune.

James Lovell est allé quatre fois dans l'espace, de 1965 à 1970.

Sa dernière mission a été de commander Apollo 13. Le capitaine Lovell devait alors se poser sur la Lune mais un incident survenu pendant le vol du module de commande l'a forcé à renoncer à ce rêve.

Avec ses équipiers John Swigert et Fred Haise, il a pu rentrer sur Terre six jours après le décollage. Le monde entier a retenu son souffle pendant les péripéties des astronautes qui ont notamment inspiré la réalisation d'un film.

James Lovell, qui est aujourd'hui âgé de 90 ans, offre déjà aux visiteurs du Planétarium Adler une exposition traitant de ses missions Gemini et Apollo et montrant plusieurs de ses objets personnels.