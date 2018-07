Éclipse : les astres et les planètes s'alignent en juillet

Le 27 juillet, une éclipse lunaire épatera les astronomes les plus aguerris. Il s'agira de la plus longue éclipse lunaire du 21e siècle. Le satellite de la Terre disparaîtra dans l'ombre de la Terre pendant une heure et quarante-trois minutes au cours de laquelle il prendra une couleur rougeâtre. L'événement céleste durera près de quatre heures, du début de l'éclipse, jusqu'à la fin.

Pourquoi la plus longue? Selon un expert interrogé par le site Space.org, Noah Petro, la durée d'une éclipse lunaire est déterminée en fonction de la position de la Lune au moment où elle passe dans l'ombre de la Terre. Lors de l'éclipse, la Lune se trouvera au point le plus éloigné de l'orbite de la Terre, ce qui signifie qu'elle apparaîtra légèrement plus petite et prendra plus de temps à passer dans l'ombre de la Terre.

L'éclipse ne sera toutefois pas visible sur le continent nord-américain. Les plus chanceux, si la température le permet, devront se trouver en Afrique, au Moyen-Orient, dans le sud de l'Asie ou dans la région de l'océan Indien.

La prochaine éclipse lunaire visible en Amérique du Nord se déroulera le 21 janvier 2019. D'une durée prévue d'une heure et deux minutes, elle fera le bonheur des habitants de la côte ouest du continent.

Contrairement à une éclipse solaire, l'éclipse lunaire peut être observée à l'oeil nu, bien que l'expérience puisse être davantage intéressante avec un téléscope.

Mars à son apogée

Mars se trouvera près de la Terre le 31 juillet, à 3h50, une première depuis 2003. 57,6 millions de kilomètres sépareront les deux planètes. Sa luminosité aura doublé depuis le 26 juin. Déjà pouvons-nous l'observer: la planète rouge brille dans le ciel et surclasse la planète Jupiter, en se positionnant quatrième dans les astres et planètes les plus lumineux du ciel terrestre, après Venus, la Lune et le Soleil.

-Avec Space.org