Jardiner dans l'espace, un défi pour les futurs explorateurs

Kerry SHERIDAN

Agence France-Presse

Miami

Pas facile d'avoir la main verte dans l'espace. Sans gravité, les graines peuvent voleter de-ci, de-là. L'eau ne s'écoule pas, elle s'agglutine en gouttes pouvant noyer les racines. Et lumière artificielle et ventilateurs doivent être finement réglés pour reproduire rayons solaires et vent. Mais pour la Nasa, jardiner dans l'espace sera crucial pour la prochaine génération d'explorateurs.