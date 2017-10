Du désert d'Oman à la planète Mars

«Nous voulons simuler Mars sur Terre et nous avions besoin d'un endroit qui ressemble le plus possible à cette planète. Nous l'avons trouvé ici», raconte à l'AFP Alexander Soucek, principal «directeur de vol» de cette mission baptisée AMADEE-18.

Autour de lui, des plateaux rocheux et des lits de rivières sablonneux s'étendent à perte de vue: le Dhofar, vaste désert du sud-ouest du Sultanat d'Oman, paraît hors du monde terrestre.