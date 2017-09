La sonde Cassini s'est désintégrée en plongeant vers Saturne

La Nasa a organisé le «suicide» de la sonde lancée en 1997 parce que ses réserves de carburant tiraient à leur fin et que la sonde risquait de s'écraser sur Titan ou Encélade et de contaminer leur surface. Les deux lunes de Saturne ont révélé des milieux propices à la vie lors de la mission Cassini.

«J'espère que vous êtes fier de vous... le gestionnaire de projet est hors ligne (off the net)», a déclaré le gestionnaire de projet de Cassini, Earl Maize, après l'annonce que la Nasa avait perdu le signal de Cassini, à 7h55. La Nasa considère que la sonde a été détruite 45 secondes après cette perte de signal.

Cassini a entré l'atmosphère de Saturne à 7h50, à une vitesse de 22 000km/h. Au fil des minutes, les ingénieurs, dont le travail était retransmis en direct par la Nasa, détaillaient le comportement des moteurs de Cassini, qui s'emballaient pour tenter de diriger Saturne dans l'atmosphère de plus en plus dense de Saturne.

Cassini est arrivée à Saturne en 2004 et a libéré une sonde européenne, Huygens, qui s'est posée en 2005 sur Titan, révélant des lacs de méthane. Par après, Cassini a découvert que des geyser s'échappent de la surface glacée d'Encélade, ce qui montre la présence d'un océan d'eau liquide souterrain. Cassini a aussi fait des découvertes importantes sur l'atmosphère et le petit noyau liquide de Saturne, la deuxième plus grosse planète du Système solaire.