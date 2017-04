Orbital ATK a lancé sa capsule Cygnus d'approvisionnement de l'ISS

Avec près d'un mois de retard, la société américaine Orbital ATK a lancé mardi sa capsule non habitée Cygnus vers la Station spatiale internationale (ISS) pour une nouvelle mission d'approvisionnement et de livraison de fret de l'avant-poste orbital.

Dans un ciel bleu maculé de quelques nuages blancs, la fusée Atlas 5 à deux étages de la société United Launch Alliance, transportant Cygnus, s'est arrachée de son pas de tir de la station de l'US Air Force de Cap Canaveral en Floride à 11h11 locales (15h11 GMT), comme prévu, au début d'une fenêtre de tir de 30 minutes.

Pour la première fois, la Nasa, en collaboration avec UAL et Orbital ATK, a montré des images panoramiques à 360 degrés du lancement.

Il s'agit de la septième mission d'approvisionnement de l'ISS effectuée par Orbital ATK dans le cadre d'un contrat de 1,9 milliard de dollars avec la Nasa.

Cygnus est chargée de 3,45 tonnes de fret et équipements, dont plus de 900 kilos de matériels d'expériences scientifiques, 950 kilos d'approvisionnement pour l'équipage et 1,22 tonne de pièces destinées à la Station.

Cygnus s'est séparée du deuxième étage du lanceur comme prévu environ 21 minutes après le décollage et devait ensuite déployer ses deux antennes solaires en entamant sa course poursuite vers l'ISS, qu'elle rejoindra samedi.

Parmi les expériences scientifiques figurent notamment des recherches sur les anticorps en microgravité, qui pourraient accroître l'efficacité des chimiothérapies contre le cancer. Ainsi qu'une étude avancée de la physiologie des plantes et sur la culture de produits alimentaires frais dans l'espace.

Explosion en 2014

Cygnus transporte également 38 CubeSats, des mini-satellites dont beaucoup ont été construits par des étudiants à travers le monde. Ces satellites seront déployés au cours des prochains mois depuis l'ISS et Cygnus.

À son arrivée samedi, la capsule sera saisie par le bras télémanipulateur de la Station, manoeuvré par l'Américaine Peggy Whitson et le Français Thomas Pesquet de l'Agence spatiale européenne, qui l'amarreront à l'avant-poste orbital.

Cygnus a retardé son arrivée à l'ISS pour permettre l'amarrage jeudi d'un vaisseau russe Soyouz transportant le cosmonaute Fyodor Yurchikhin et son collègue américain Jack Fischer. Ce vaisseau doit être lancé le même jour du cosmodrome de Baïkonour au Kazakhstan.

Ils rejoindront dans la Station Peggy Whitson, Thomas Pesquet et le Russe Oleg Novitskiy.

Les vaisseaux Soyouz, des triplaces, ne transportent plus désormais que deux astronautes depuis la récente décision de l'Agence spatiale russe de réduire le nombre de ses cosmonautes dans l'équipage de l'ISS pour faire des économies.

Après l'explosion de sa fusée Antares en 2014 peu après le décollage du centre spatial de Wallops sur la côte est américaine, en Virginie, Orbital avait décidé de remplacer les moteurs russes du premier étage de la fusée par des versions plus modernes, également de fabrication russe.

Dans cette attente, Orbital avait pu déjà effectuer deux vols de fret de Cygnus, lancés par une fusée Atlas 5 en 2015 et 2016.

Orbital avait repris avec succès le lancement d'Antares avec un premier étage remotorisé en octobre 2016 depuis Wallops.

Mais pour le lancement de mardi, Orbital ATK a décidé de recourir une troisième fois à une fusée Atlas 5 afin de répondre à des exigences de la Nasa pour cette mission.