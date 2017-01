Japon: un premier satellite de communication militaire lancé

Le tir, diffusé sur le site internet de la chaîne publique NHK, a eu lieu comme prévu à 16h44 (heure locale) depuis la base de Tanegashima, au sud-ouest de l'archipel.

Aucun détail n'a été donné sur les missions de communications militaires assignées à ce satellite «Kirameki-2» dit «X-Band defence communication numéro 2», dont la gestion est confiée à DSN Corporation, une filiale de l'opérateur privé SkyPerfect JSAT.

Toutefois, un fonctionnaire du ministère a précisé qu'il «permettra d'échanger plus d'informations plus rapidement», minimisant ainsi le recours encore fréquent aujourd'hui «aux appels vocaux et fax en raison des capacités limitées sur les trois satellites civils actuellement utilisés».